Nel corso del 2023, la Lombardia ha registrato una diminuzione significativa delle denunce di infortunio e dei casi di morte sul lavoro rispetto all'anno precedente, con una diminuzione del 16,6% delle denunce di infortunio e una riduzione del 2,8% dei decessi sul luogo di lavoro. E' quanto emerge dai dati raccolti per settori di attività e condivisi dalla Cisl Lombardia. Tuttavia, analizzando i dati per settori, emergono variazioni significative. Mentre il settore della sanità e assistenza sociale ha visto una drastica riduzione del numero di denunce di infortunio, altri settori come l'industria e le costruzioni hanno registrato un aumento delle denunce.

Le province di Brescia, Milano e Monza-Brianza hanno segnalato una riduzione delle denunce di infortunio superiore alla media regionale. Tuttavia, nonostante questa tendenza generale di riduzione, le morti sul lavoro rimangono una grave preoccupazione, con una media di 3 decessi a settimana nel 2023. In particolare, le province di Milano e Varese hanno registrato una diminuzione delle morti sul lavoro, mentre Bergamo e Brescia hanno segnalato un aumento.

Le denunce di malattie professionali sono aumentate del 17,9% rispetto all'anno precedente, con le malattie osteomuscolari e del tessuto connettivo che costituiscono la maggioranza delle denunce. Questo aumento potrebbe indicare una maggiore consapevolezza o una maggiore esposizione ai rischi sul lavoro.

Secondo Roberta Vaia, segretaria regionale Cisl Lombardia, i dati evidenziano ancora gravi carenze nella prevenzione e nel controllo dei rischi sul lavoro. Le risorse destinate alla prevenzione dovrebbero essere utilizzate per aumentare il personale e le attività di controllo, nonché per sviluppare programmi formativi sulla sicurezza sul lavoro. Vaia sottolinea inoltre l'importanza di coinvolgere i giovani sin dalla scuola per promuovere le professioni legate alla prevenzione dei rischi sul lavoro.