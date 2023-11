Leonardo sta per lanciare il suo nuovo piano industriale e la componente spazio avrà importanza senza precedenti con un grande potenziamento delle attività. Il settore sarà un motore di sviluppo e innovazione in Piemonte e Torino con il lancio della Città dell’aerospazio. Lo ha affermato l’ad di Leonardo Roberto Cingolani in un video messaggio per l’evento ‘Move to Reality.

Decolla la città dell’aerospazio’ che rappresenta la posa della prima pietra del progetto della Città dell’aerospazio di Torino tra corso Francia e corso Marche. Sicuramente Leonardo sarà un partner forte, affidabile e convinto di questa grande iniziativa. La divisione velivoli realizzerà 4 laboratori di ricerca nel campus, l’autonomia del volo, la prognostica e la manutenzione predittiva, il monitoraggio delle condizioni psicofisiche dei piloti e power internal management e ci sara’ senz’altro una ulteriore evoluzione nei prossimi anni”, ha concluso Cingolani.