“Piena solidarietà alla Presidente Casellati per le minacce e gli insulti ricevuti. Certi episodi non vanno sottovalutati ma approfonditi. Occorre anche guardare a chi ha in questi mesi soffiato sul fuoco, nei fatti aizzando certe reazioni” così Giuseppe Luigi Cucca, Vicepresidente di Italia Viva in Senato.

“Nei giorni in cui Luigi Di Maio recitava un mea culpa in merito alla campagna d’odio e di gogna mediatica portata avanti negli anni dal M5S, il sottosegretario all’Interno Sibilia pubblicava sui social un contenuto dai toni aggressivi contro la Presidente Casellati. È vergognoso che un rappresentante del Governo si scagli in questo modo contro la seconda carica dello Stato. Non è anch’essa gogna? La democrazia vive anche di forma. Se il M5S vuole cambiare passo inizi a farlo stigmatizzando certi modi di fare comunicazione politica”. Conclude Cucca