I "100mila casi al giorno con obbligo di mascherine al chiuso non sanciscono la loro inefficacia. Perché senza mascherina sarebbero almeno il doppio". Lo sottolinea su Twitter Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. "Per quelli che vogliono i dati. Se scrivo 200mila è perché la mascherina riduce di circa il 50% l'incidenza di Covid-19", precisa linkando uno studio pubblicato sul 'British Medical Journal' sull'efficacia delle misure anti-Covid come mascherine, distanziamento e igiene delle mani.