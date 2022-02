“Le società sportive svolgono un ruolo educativo, sociale e sanitario di straordinaria importanza, non possiamo lasciarle da sole ad affrontare l'aumento spropositato dei costi energetici che sono triplicati negli ultimi mesi. Si tratta di realtà che sono già state duramente provate dalla pandemia, i cui bilanci sono in grave difficoltà. Mi farò interprete del problema in commissione Sport della Camera, cercando di individuare quanto prima delle soluzioni a breve e medio termine".

Lo dichiara Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera.

"Proprio quando si parla della ripartenza del Paese, lasciare indietro questi presidi fondamentali anche di democrazia, oltre che di rapporto con il territorio, sarebbe infatti impensabile. Lo sport per i ragazzi, e per tutti i cittadini, è troppo importante per rischiare di perdere queste realtà, il cui grido d'allarme - conclude Di Giorgi - va ascoltato assolutamente".