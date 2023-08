Il giornalista de Il Foglio Luciano Capone non lesina critiche al capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti, che ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: "Sul Corriere surreale intervista del capogruppo alla Camera di FdI @TommasoFoti - scrive su Twitter Capone -. Non si sa dove finisca l’ignoranza e inizi la malafede. Sostiene, ad esempio, che Tito Boeri in audizione in Commissione si sia espresso contro il salario minimo legale. È una falsità colossale. Chiunque conosca minimamente @Tboeri sa che è a favore del salario minimo da 30 anni. E, ovviamente, lo ha ribadito in audizione (qui le conclusioni) suggerendo di imparare dalle esperienze di Germania e Regno Unito. Boeri è contro la soglia a 9€ l’ora, ma è altra questione. Altra menzogna è quella sul “blocco dei prezzi” dei beni alimentari.

L’accordo non formalizzato con la Gdo parla di “contenimento” dei prezzi, ma ovviamente nessuno si impegna per un “blocco”. In generale si vede un approccio venezuelano all’inflazione da parte della destra. Foti dice che purtroppo in Europa in un regime di “libero mercato è difficile intervenire per legge” sui prezzi. Il governo Meloni si oppone alla politica monetaria della Bce e pensa di contrastare meglio l’inflazione attraverso un controllo dei prezzi: -Europa e +Venezuela. Singolare anche la visione economica di Foti: è contrario alla fissazione del salario minimo per legge eppure, nella stessa intervista, è favorevole alla fissazione per legge dei prezzi massimi di beni e servizi. Altro che conservatorismo europeo, è peronismo sudamericano. Infine, Foti spiega cose vuole fare il governo con il gettito della tassa sugli extraprofitti (circa 2 miliardi €): taglio “strutturale” del cuneo fiscale; contenimento della spesa per interessi; rinnovo contratti della Pa. Tutte spese strutturali con un’entrata una tantum".