Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, ha votato in mattinata nel suo seggio nei pressi di Fontana di Trevi. Il leader di Azione, accompagnato dalla moglie, ha dichiarato: "Come passerò questa giornata? Riposo, per la prima volta dopo un anno. Starò con la mia famiglia. Da oggi ricomincio la dieta, solo insalata. Mia moglie su questo è 'tosta'".