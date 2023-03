"La notizia dell’ improvvisa scomparsa del collega senatore Bruno Astorre mi lascia senza fiato.

Esprimo il mio cordoglio alla sua famiglia e a tutta la comunità politica del PD, sono addolorato per la perdita di un collega che stimavo come senatore e di un amico che apprezzavo per la sua simpatia, ironia e intelligenza.

Era un uomo che ogni giorno dava un importante contributo alle istituzioni, che serviva con competenza e passione".

Lo afferma il senatore della Lega, Roberto Calderoli.