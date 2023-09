La chiusura del tunnel del San Gottardo “dimostra ancora una volta come l’infrastruttura a livello europeo è un tema fondamentale per unire i vari paesi e farli procedere insieme verso un’Europa federale e più forte”. Lo ha affermato a "Nova" il Presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, a margine della presentazione del rapporto sulla internazionalizzazione delle imprese lombarde, organizzato da Confindustria Lombardia e Assolombarda. “Anche questi episodi devono servire come lezione quando si parla di infrastruttura: se quando si parla della loro necessità, se c’è il dubbio vuol dire che servono” ha avvisato Buzzella.

Il presidente di Confindustria Lombardia ha poi ricordato la ferrovia interrotta in agosto, che “adesso fortunatamente sta iniziando a essere ripristinata. Se non altro c’è una via alternativa al traffico su gomma. Però bisogna capire i tempi di chiusura: se è qualche giorno va bene, in qualche modo ci si adatta alla situazione di breve termine, se fosse una chiusura a lungo termine bisognerà vedere quali sono le alternative” ha concluso Buzzella.