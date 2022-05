"La comunicazione è un elemento critico ma essenziale e deve fare parte dei nostri sistemi nella risposta alle pandemie ma anche per rafforzare il nostro Ssn nei prossimi anni. Non bisogna forzare i tempi rispetto all'avere la solidità dei dati ed è importante avere dei professionisti che traducono il linguaggio scientifico perché bisogna creare un ponte tra scienza e informazione". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, al convegno 'Dalla pandemia al Pnrr: come comunicare la salute ai cittadini'. "E' stato fondamentale - ha detto Brudsaferro - coordinare e investire sulla comunicazione durante la pandemia. I dati appena consolidati sono stati sempre resi subito disponibili e c'è stato lo sforzo degli scienziati di rendere il messaggio piu' chiaro possibile".