"Ho messo in piedi un'organizzazione quasi militare per poterci permettere di essere sicuri che le imprese che sono deputate a produrre i vaccini li consegnino in tempo con puntualità agli Stati membri" dell'UE. Lo afferma il commissario europeo responsabile della strategia vaccinale anti-Covid, Thierry Breton, nel corso di una visita avvenuta oggi presso una fabbrica dell'impresa Corden Pharma, produttrice di una componente del vaccino Moderna, a Chenôve, vicino a Digione, nel centro della Francia.

Inoltre, sottolinea Breton, "la task force sui vaccini, di cui sono responsabile a livello europeo, governa ormai 52 fabbriche sul continente nel suo insieme" per cui, continua, saranno consegnati "360 milioni di dosi entro la fine di giugno" e oltre 400 milioni a metà luglio.