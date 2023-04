"Cari ragazzi e care ragazze non omologatevi mai e non abbassate mai la testa. Non abbiate paura di pretendere i vostri diritti, di rivendicare l’applicazione dei contratti e la sicurezza sui posti di lavoro. Noi saremo sempre al vostro fianco! #ZeroMortiSulLavoro". Lo scrive il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri su Twitter.