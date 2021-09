"Le minacce dei No-Vax nei miei confronti? Quando la protesta sfocia nelle minacce di morte anche per la mia famiglia, forse bisognerebbe smettere di dar loro una cassa di risonanza. Io sono sempre stato dalla parte della scienza Questa parte di violenti deve sentire solo la voce della magistratura. È un sistema organizzato e finanziato, un’organizzazione criminale che dev’essere perseguita. Quello dei vaccini è solo un pretesto. Non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando". Lo ha dichiarato Matteo Bassetti a Cartabianca, programma d'approfondimento condotto da Bianca Berlinguer su Rai3.

Per quanto riguarda il vaccino, aggiunge il primario di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, "oggi è come la bandiera italiana. Andrebbe messo al centro da tutti, in primis da tutte le parti politiche. Essere dubbiosi significa mettere in difficoltà il nostro Paese. Non abbiamo un’alternativa al vaccino".