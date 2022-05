"Sicuramente vaccinare contro il Covid più persone nel mondo fa si che il virus colpisca di meno, ma non sarà mai 'zero'. Abbiamo visto che anche chi è vaccinato può infettarsi. Il virus quindi circolerà anche con tutto il mondo vaccinato e l'idea di immunizzare il 70% della popolazione può anche essere perseguito ma se uno pensa che con questo il virus sparirà non è così, non è chiudere la pandemia". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando le parole del premier Draghi che in un videomessaggio al Global Covid-19 Summit ha detto che "l’obiettivo è vaccinare il 70% della popolazione mondiale, la pandemia non è finita". "Il virus è tra noi e andrà cercato ogni volta che avremo un paziente con una polmonite o una difficoltà respiratoria - prosegue Bassetti - avere una grande fetta di vaccinati a livello globale vuol dire avere una grande fetta della popolazione che non avrà le conseguenze gravi della malattia".