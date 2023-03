"C’è troppa acredine nell'inchiesta di Bergamo. Non si può guardare a quelle due settimane di febbraio e marzo 2020 con gli occhi e le conoscenze di oggi. Sulla gestione in quei terribili 15 giorni o siamo tutti innocenti o siamo tutti presunti colpevoli. Diciamo no al giustizialismo italico quando si vuole colpire tutti per non colpire nessuno. Indaghiamo, attraverso una commissione parlamentare, sui tre anni della gestione della pandemia per onorare chi ci ha lasciato e per imparare per il futuro". Lo scrive su Facebook l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive Policlinico San Martino di Genova, commentando le polemiche dopo i 19 indagati dalla Procura di Bergamo per le mancate zone rosse in Lombardia.