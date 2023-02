"Domani 3 anni dal primo caso #Covid di #codogno . Se oggi, dopo 3 anni, abbiamo vinto questa guerra è grazie unicamente alla scienza che, in così poco tempo, ci ha messo a disposizione le armi per vincere. Questo virus ci ha cambiati per sempre e nulla sarà più come prima". Così il Prof. Matteo Bassetti sul suo profilo Twitter.