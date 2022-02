Altri 433 morti di Covid-19 ieri in Italia, oltre 10mila nel 2022. Ma questi decessi, al di la' delle polemiche politiche dei mesi precedenti, sono davvero tutti causati direttamente dal virus? A rispondere a questa domanda e' l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova che in un'intervista all'AGI racconta cio' che negli ultimi mesi vede in reparto. "Io da medico non mi riconosco in quei numeri", spiega. Il Covid al San Martino, ospedale di riferimento della Liguria per il virus, lo hanno visto in faccia fin dal febbraio/marzo 2020. "Ho ricoverato 5 mila pazienti e nelle ultime tre settimane non ho morti Covid - dice -. Non mi rivedo nei numeri della Liguria e sono sicuro che molta meno gente oggi muore di Covid e sempre piu' persone muoiono positive a un tampone, ma di tutt'altro".