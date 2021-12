Venticinque anni fa se ne andò a 72 anni (un'età che indubbiamente mi fa un certo effetto) una delle più grandi leggende del nostro cinema: Marcello Mastroianni. "Fare l'attore per me è sempre stato come un gioco meraviglioso" disse un giorno.

"In fondo è la prima cosa che facciamo da bambini". E riassunse così - ancora una volta con ironia - un talento smisurato che forse non tutti si sono sforzati di apprezzare, probabilmente distratti dalla sua bellezza e dal suo sornione disincanto. Eppure tremano i polsi se ripercorriamo la sua filmografia (e la profondità di certe esibizioni che affido - come un gioco - ai vostri gusti e alla vostra memoria). Personalmente, per avere la percezione della sua grandezza, salto a piè pari tutte le interpretazioni più famose (a cominciare dai capolavori di Fellini), chiudo gli occhi e penso a Gabriele di "Una giornata particolare". Che altro si può chiedere a un attore?