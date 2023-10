“La ratifica dell’Accordo Ponte, inerente la parte economica ed alcuni istituti normativi del CCNL AIOP/RSA 2012 è, per AIOP, motivo di grande soddisfazione ed assume notevole importanza perché è stato definito con le principali sigle sindacali, aprendo, dopo anni, una nuova fase di negoziazione con le Organizzazioni Sindacali”. Così Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP – Associazione Italiana Ospedalità Privata – commenta la ratifica di giovedì 26 ottobre 2023 dell’Accordo Ponte firmato con CGIL-CISL-UIL, UGL e FIALS inerente la parte economica ed alcuni istituti normativi del CCNL AIOP/RSA 2012.

“Con questo Accordo – prosegue la Presidente Nazionale – ci assumiamo l’impegno comune ad aprire, da gennaio 2024, un tavolo finalizzato alla sottoscrizione di un Contratto Unico di settore: l’ambizioso e condiviso obiettivo è quello di porre al Governo il tema della sistematica copertura dei CCNL della componente di diritto privato del SSN”.

Enrico Brizioli, Capo Delegazione trattante AIOP RSA, ha aggiunto: “L’accordo Ponte Aiop apre una fase nuova per i contratti del settore socio-sanitario, un settore di più di 500.000 addetti, che costituisce una componente essenziale del sistema di welfare del Paese, e nel quale è necessario superare l’attuale frammentazione di sigle datoriali e sindacali per poter adeguatamente tutelare lavoratori ed imprese e negoziare con il governo le necessarie coperture dei costi”.

“La ratifica – precisa Barbara Cittadini – testimonia la sensibilità e il senso di responsabilità di Aiop e dei suoi Associati in merito all’esigenza di tutelare i servizi essenziali del Paese, i bisogni degli utenti e la dignità di tutti gli operatori del settore, rispetto ai quali chiediamo l’intervento del Governo e delle Regioni. L’Accordo, infatti, introduce significativi aumenti delle retribuzioni tabellari per adeguarle al mercato del lavoro e rispondere alle aspettative dei lavoratori, aggiornando, altresì, alcuni istituti normativi alla legislazione vigente: questo rappresenta un importante sforzo da parte delle aziende che, oggi, sono gravate dai forti aumenti di costi di produzione e remunerate con tariffe datate ed inadeguate. Nonostante questo, abbiamo avviato un percorso che desideriamo proseguire con la medesima unità di intenti e determinazione, in considerazione delle tante e complesse sfide che il Servizio Sanitario Nazionale dovrà affrontare” conclude la Presidente Nazionale AIOP.