Attacco terroristico a Mogadiscio avvenuto intorno alle 19 di oggi, quando un kamikaze si è fatto esplodere all'interno di una sala da tè frequentato da giovani. Nell'esplosione sono morti l'attentatore e cinque persone, 4 ragazzi e un bambino. Lo ha precisato la polizia locale. In particolare, fa sapere il portavoce Sadiq Dudishe in un comunicato, "verso le 19 ora locale un kamikaze ha innescato l'esplosivo che aveva addosso in un caffè frequentato da giovani".

Le testimonianze

Secondo un testimone, il kamikaze si è introdotto fra la folla di clienti sulla terrazza di un edificio vicino ad una stazione di Polizia. "Stavo uscendo da un ristorante ad un centinaio di metri e sono rimasto sotto shock per l'esplosione - ha dichiarato -, che è stata molto forte. Ho visto persone correre e trasportare feriti".