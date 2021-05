"No AstraZeneca no party. Senza AstraZeneca non riusciamo a tenere il passo nelle vaccinazioni. Su questo prodotto è stato fatto ogni errore di comunicazione possibile, dai governi all’Ema, che ha creato diffidenza". Lo ha dichiarato Massimo Galli, primario del reparto di malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, a Cartabianca, programma d'approfondimento condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3.