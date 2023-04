Dar voce e ascoltare le istanze dei professionisti. Avvicinare il professionista al mondo della politica, in modo nuovo, mettendo a disposizione le sue competenze professionali. Fornire supporto alla coalizione di governo e agli enti locali. Questi gli obiettivi principali di Professione Italia che, da un mese, è attiva nella Capitale. La sezione romana, è stata inaugurata la scorsa settimana alla presenza di circa 250 professionisti e autorevoli esponenti della politica: dal vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, al Ministro per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, passando per il vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli. A presiedere l’evento, c’era anche il presidente nazionale di Professione Italia l’avvocato Antonio De Angelis.

“Non ci aspettavamo tanto affetto e attestati di stima, che ci riempiono di entusiasmo nel perseguire, con ancora più determinazione, i nostri obiettivi. Siamo un network di liberi professionisti, già presenti su tutto il territorio nazionale in più di trenta sezioni provinciali– dichiara Vladimiro Grieco, presidente della sezione di Roma di Associazione Professione Italia - . Vogliamo mettere a disposizione le nostre competenze per creare un’opportunità di scambio professionale e promuovere attività di studio, avviando proposte legislative nell'interesse generale delle libere professioni. E in senso più ampio anche dell'intera collettività”. L’agenda dell’Associazione Professione Italia è ricca di appuntamenti: terminate le presentazioni sui territori, a maggio ci sarà un convegno sulla riforma fiscale, successivamente l’assemblea nazionale e, a partire da settembre, inizieranno le attività di confronto tra le sezioni. “Siamo a disposizione delle forze di governo ,fratelli d’Italia,lega ,forza Italia e udc – aggiunge Grieco - Vogliamo essere, grazie alle molteplici competenze professionali espresse dai nostri iscritti, un'associazione in grado di dialogare, perché no, anche con la coalizione di gioverno”