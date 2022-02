"Ragionevole togliere le mascherine all’aperto ma lasciarle al chiuso, così non rischiamo di commettere passi falsi”, ha detto l’immunologa. E sulla Giornata internazionale delle donne nella scienza ha aggiunto: “Dobbiamo essere un modello per le ragazze, c’è bisogno della visione femminile per disegnare un futuro migliore per tutti”

