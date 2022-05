Un post di Leonardo Cecchi mi ha ricordato quanto furono devastanti gli ultimi giorni di Paolo Borsellino e della sua famiglia. Leggete le parole di sua moglie Agnese, morta il 5 maggio di nove anni fa.

“Sapeva che dopo Giovanni Falcone sarebbe toccato a lui. L'aveva capito. Al punto da non voler essere baciato né da me né dai suoi figli. Ci stava preparando al distacco.

Due giorni prima di morire, mio marito aveva un desiderio, mi disse: ‘Andiamo a Villagrazia, da soli, senza scorta’. Non era un marinaio esperto, ma nuotava benissimo, perché solo nel mare si sentiva libero. Incontrammo un amico, che ci offrì una birra. Poi Paolo volle fare una passeggiata in riva al mare. E non c'erano sorrisi sul volto di Paolo, solo tanta amarezza. ‘Per me è finita. Agnese non facciamo programmi.

Viviamo alla giornata’. Mi disse che non sarebbe stata la mafia a decidere la sua uccisione, ma sarebbero stati alcuni suoi colleghi, e altri a permettere che ciò potesse accadere. Amore mio, eri rassegnato. Qualche giorno prima avevi chiamato al palazzo di giustizia Padre Cesare Rattoballi, per confessarti. Poi, Sabato, hai baciato uno a uno i colleghi a te più cari. Domenica, alle cinque, non c'eri più”.

È allucinante che un uomo straordinario come Paolo Borsellino sia stato lasciato così solo. Allucinante.