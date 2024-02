I rischi dell’intelligenza artificiale non sono solo sociali e non riguardano solo i giovani, ma sono anche di tipo economico e investono aziende e consumatori con ripercussioni enormi su una pluralità di soggetti. Lo afferma il Codacons, commentando le dichiarazioni odierne sul tema della premier Giorgia Meloni, e le indagini condotte da Moige e Telefono Azzurro circa l’impatto della IA sui più giovani.

L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale è oramai una realtà quotidiana, ma i pericoli cui vanno incontro i cittadini sono enormi e riguardano sia aspetti come privacy, informazione e fake news, sia scelte di consumo e quindi in modo diretto la spesa e il portafogli degli italiani – spiega il Codacons – Proprio per capire come le aziende italiane si stiano attivando per implementare l’uso della IA e prevenire abusi e usi distorti a danno dei consumatori, l’associazione, in collaborazione con Coldiretti, ha organizzato un apposito convegno che si terrà giovedì 8 febbraio alle ore 10 a Roma (Palazzo Rospigliosi – Via Ventiquattro Maggio, 43) al quale prederanno parte Agcom, Garante Privacy, ed esperti del settore.

Al termine dell’incontro il Codacons presenterà l’albo delle Aziende virtuose con lo scopo dichiarato di indicare quali sono davvero le aziende responsabili e vicine ai bisogni dei loro clienti.