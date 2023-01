In merito al fenomeno, purtroppo sempre più ricorrente dell'aggressione contro medici e operatori sanitari, è intervenuto dagli studi di Canale 5, nel corso di Mattino Cinque, l'ex magistrato e oggi leader di Unione Popolare, Luigi de Magistris: "Siamo in una fase in cui si sta sdoganando tutto. Quando diventa normale assaltare Capitol Hill o quello che vediamo in Brasile, cioè sta diventando normale la follia, il crimine. Quindi bisogna molto lavorare. La magistrature e le forze di polizia devono agire bene, rapidamente, con correttezza e garanzie. Ma non è l'aumento delle pene all'infinito che fa dissuadere un ragazzo, magari di 14 anni. Dobbiamo capire perché è così violento"