"L'umore è alto per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano. Negli ultimi due giorni, le 48 ore in cui da bollettino si assiste a un progressivo e costante miglioramento, che permette agli specialisti che lo seguono di esprimere un cauto ottimismo - l'ex premier mostra ottimismo e voglia di tornare al più presto a casa, mantenendo il suo consueto spirito". A riportarlo è l'Adnkronos Salute.