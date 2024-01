“È evidente che questa manifestazione sia in palese contrasto con la legge Scelba del ’52“. Così in una intervista a 'Il Fatto Quotidiano' il presidente nazionale dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, commentando il saluto romano di diversi militanti in occasione della commemorazione per le vittime della strage di Acca Larentia. "Non ci sono state azioni repressive e preventive nei confronti di una manifestazione di tipo neofascista sostanzialmente annunciata" spiega Pagliarulo.

"Non ho letto che la premier abbia preso le distanze, né posso dimenticare che a più di un anno dall’inizio del suo governo non ha mai pronunciato la parola antifascista o la parola antifascismo e questo un fatto significativo”, sottolinea Pagliarulo, aggiungendo che "eventi come quello di ieri confermano che c’è un problema di autoritarismo".