"“I vaccini a Rna sono stati registrati e accettati da Fda, Ema e Aifa, per l’età tra i 12 e i 17 anni, quindi gli adolescenti, perché gli studi clinici di fase 3, su qualche migliaio di ragazzi fra i 12 e i 17 anni, hanno mostrato un’efficacia incredibile, che tocca il 100%. Non c’è stata un’infezione tra i vaccinati, quindi una cosa incredibilmente efficace, e pochissimi effetti collaterali. Abbiamo milioni di persone in quella fascia d’età, vanno vaccinate per evitare un bacino di milioni di persone che può infettarsi in modo per lo più asintomatico e per questo più pericoloso, perché può infettare i fragili vaccinati che non rispondono, che sono i pazienti in chemioterapia, in immunosoppressione, o immunosoppressi geneticamente e per evitare insorgenze di nuove varianti. Per tutti questi motivi la stragrande maggioranza dei Paesi del mondo occidentale ha deciso di vaccinare gli adolescenti con i vaccini a Rna” Così a Sky TG24, Sergio Abrignani, immunologo dell’ Università Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts).

“La stupidaggine del dire che si è cavie è falsa, stiamo cercando, col principio di massima cautela, di azzerare un rischio estremamente raro, avendo un’alternativa che sono i vaccini a Rna. Sembra che i vaccini siano il problema del Paese, è scorretto porla in questo modo. I vaccini sono la soluzione a questa pandemia. Pensare che quello che abbiamo suggerito sia un’alzata d’ingegno è profondamente sbagliato”. Lo ha detto a Sky TG24, Sergio Abrignani, immunologo dell’ Università Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts).

“I vaccini a base di vettori virali, che ci hanno consentito, assieme ai vaccini a Rna, di limitare i morti, hanno – ha aggiunto - degli effetti collaterali seri, con una frequenza da uno su 100mila a uno su 400mila a seconda del tipo di vaccino. Per questo motivo suggeriamo di darlo al di sopra dei 60 anni. Ora i soggetti al disotto dei 60 anni che già hanno fatto la prima dose con Astrazeneca, possono essere vaccinati con altri vaccini. Non è una sperimentazione. Sappiamo che sono vaccini estremamente sicuri. Per tutti i lavori pubblicati all’estero con la combinazione dei due vaccini, sappiamo che sono sicuri e anzi migliorano la risposta immunitaria”.