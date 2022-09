Di Alessandra Broglia

Su iniziativa del Centro Culturale Franco-Italiano, presso il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano (PZ), saranno presentati oggi alle ore 18, i Discorsi Parlamentari di Salvatore Pagliuca, pubblicati a cura della Biblioteca della Camera dei deputati in Roma. Un’iniziativa fortemente voluta per richiamare l’attenzione sull’onorevole e sulla sua azione politica a favore della Basilicata e del più ampio contesto del Meridione. Dopo il sisma del 23 novembre 1980, è sorto il Centro CultAurale Franco-Italiano, con l’intento di elargire espressione di solidarietà tra rappresentanti della cultura italiana e francese. Qualche nome da ricordare: Filomena Nitti, il premio Nobel Daniel Bovet, Manlio Rossi Doria, Francesco Rosi, Georges Duby, Gilles Martinet, Cesare Zavattini ed altri, nonché il generoso contributo degli studenti universitari parigini.

Era il 1948 e Pagliuca, che già esercitava la professione legale, fu eletto nel collegio di Potenza e nelle successive elezioni del 1953, rimanendovi fino al 1958, con la Democrazia Cristiana. Al Parlamento si battè più volte per lo sviluppo della Basilicata, chiedendo provvedimenti sulle misere condizioni dei lavoratori della regione, in lotta con i latifondisti. La presentazione sarà introdotta dal professore ed ex senatore, Ortensio Zecchino, cui seguiranno gli interventi di Giuseppe Molinari, per molti anni deputato della Democrazia Cristiana. In veste di moderatore il giornalista vaticanista Giuseppe Di Leo (nella foto), con conclusioni affidate al sindaco del comune, Giovanni Setaro e all’avvocato Salvatore Pagliuca. L’evento sarà trasmesso in audio e video da Radio Radicale.