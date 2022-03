“Una guerra dove le donne devono diventare protagoniste di pace. Una guerra voluta da un solo uomo brutale che ricade sui civili, che pagano i bambini, le persone sotto le bombe e quelle affamate, che paghiamo tutti in termini di speranza e futuro. La resistenza si chiama donna: le donne sono resilienti e resistenti e l’8 marzo sia dedicato quest’anno alle donne dei due fronti opposti in una guerra che vede madri, sorelle, figlie e mogli perdere i loro uomini ed i loro figli. Siano loro, le donne ucraine e russe, le madri, a unirsi per invocare la pace. La capacità di autodeterminazione dei popoli, la forza della vita e il coraggio delle persone sono la sola cosa che può fare la differenza adesso contro la guerra sanguinaria di Putin. Oltre le sanzioni, l’isolamento, il mondo che volta le spalle al regime del Cremlino, ci possono essere le donne,, vere protagoniste di pace . A cominciare da Angela Merkel , come ha proposto Matteo Renzi, la migliore mediatrice possibile tra Russia ed Ucraina”, così in un post su Facebook la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti, segretario della commissione Femminicidio.